Ежегодный "Велогон" пройдет в Тюмени 13 мая

Десятый ежегодный фестиваль "Велогон" состоится в Тюмени 13 мая. Участники встретятся в 9:00 у дома № 10 по улице Александра Протозанова (жилой район Преображенский) и отправятся по маршруту на поляну проведения фестиваля, где их ждут пикник, "веселые старты" и мастер-классы, сообщили в пресс-службе администрации города.

По традиции маршрут держится в секрете, а путь знает только ведущий колонны. Известно, что велогонщикам предстоит преодолеть не более 25 км пути, что по силам даже 10-летнему гонщику.

"Это бесплатный фестиваль, который объединяет позитивных людей, искренне увлеченных активным отдыхом на природе. Побывав на фестивале, велосипедисты находят своих единомышленников и продолжают кататься своей дружной командой, собираться в парках, выезжать на природу и дважды в год оставлять в своей записной книжке время для "Велогона", – отметил один из организаторов Андрей Васильев.

"Велогон" зародился в 2007 году, когда впервые на базе отдыха "Рубин" собрались 150 любителей велосипедных прогулок, поучаствовали в конкурсах, съели туристский завтрак, отдохнули и, главное, сдружились, а потом и уже, вместе вернулись в город. С каждым годом количество велосипедистов увеличивалось и в прошлом году достигло 600 человек. Ежегодно весной и осенью из окрестных поселков и близлежащих к Тюмени городов – Ялуторовска и Тобольска на велофестиваль приезжают семьями.