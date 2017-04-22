Тюменская область становится привлекательнее для медицинских туристов

Тюменские клиники могут предложить медицинскому туристу высочайшую квалификацию врачей и медицинского персонала, новейшее медицинское оборудование, комплексное медицинское обслуживание. Ежегодно число таких пациентов в регионе растет, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в областном департаменте здравоохранения.

Чтобы жители разных регионов страны могли получить максимум информационной, консультативной и организационной поддержки для решения проблем со здоровьем, в Тюменской области создан портал medturism72.ru.

Среди партнеров проекта МСЧ "Нефтяник", Областная клиническая больница №1, государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город", Санаторий "Сибирь", ООО "Тюменьзарубежтур", Отель "Mercure Тюмень Центр".

"Мы пока делаем первые шаги в организации медицинского туризма, и надеемся на его бурное развитие", - пояснила руководитель пресс-службы департамента Александра Малыгина.

Напомним, что Россия заняла пятое место из 136 стран мира в категории "Health and Hygiene" (Здоровье и гигиена). По оценкам экспертов Всемирного финансового форума, Российская Федерация сегодня обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам.