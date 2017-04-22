Тюменские школьники подарят ветеранам броши

Ученики тюменской школы №30 на мастер-классе смастерили в преддверии Дня Победы для ветеранов и тружеников тыла броши в технике "канзаши". Занятие прошло в рамках акции "Георгиевская ленточка".

Как рассказала пресс-секретарь областного департамента образования Евгения Сидоренко, школьники ежегодно участвуют во всероссийской акции, и на этот раз педагоги решили научить ребят новому и интересному делу.

Малыши тюменского детского сада №95 устроили многонациональный праздник, чтобы показать, как важно сохранять единство народов нашей страны. Ребята пели песни, плясали и рассказывали о традициях разных народов: татар, киргизов, украинцев, русских, оформляли мини-музеи культуры и быта, пишет "Мегaтюмень".

Каждый год в рамках областного проекта "Мы — потомки героев" у школьников и дошколят проходят уроки истории под открытым небом — у памятников и барельефа "Тюмень — Победителям". Ребята слушают рассказы о погибших солдатах, рассматривают военную технику, возлагают цветы, чтят память солдат минутой молчания.

В некоторых уголках области экскурсии к памятникам проводят сами ребята, заодно показывая друзьям принесенные из дома фотографии героев или их письма.