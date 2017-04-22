Тюменские экоактивисты меняют офисный мусор на саженцы

В рамках проекта "Зеленый офис" тюменские организации могут воспользоваться услугой бесплатного вывоза вторсырья на переработку и получить взамен саженцы.

"Больше всего в офисах скапливается макулатуры и одноразовых пластиковых стаканчиков из кулеров и кофейных автоматов. Мы предлагаем направить все эти отходы на вторичную переработку! Но у нашей акции есть и еще один эко-бонус: за каждые 150 кг макулатуры, сданной участниками, мы приобретем один саженец дерева", — рассказывает куратор акции, волонтер экологического движения "Круговорот" Наталья Лужанская.

Условия акции просты: до 7 мая представитель организации должен заполнить заявку участника.

Организаторы проанализируют данные анкет и составят карту вывоза вторсырья, а участники за это время смогут подкопить бумагу и пластик. С 15 по 27 мая автомобиль компании-приемщика "Синдикат Полимер" вывезет вторсырье из офисов-участников акции. С 29 мая по 4 июня участники получат подарки и призы, а также саженцы за каждые 150 килограммов макулатуры от проекта "Городская ЭКОбомба". Следить за освещением событий и рассказывать о ходе акции будет генеральный партнер акции — газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

На переработку принимается макулатура без посторонних включений в виде скрепок и файлов объемом от 30 килограммов, полиэтиленовая ПВД и стрейч-пленка, одноразовые стаканчики без остатков пищи.