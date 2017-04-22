В Тюмени подведут итоги "Недели здоровой семьи"

17:22 21 апреля 2017
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mamapluspapa.com
| Фото: mamapluspapa.com

Торжественное закрытие городского марафона мероприятий "Неделя здоровой семьи" пройдет в Тюмени 22 апреля.

Гостей ждут кулинарные мастер-классы и выставки, живой йогурт, вкусные и полезные сладости и настольные игры. Основным событием этой встречи станет турнир по игре "Тайное наследие". Эта увлекательная игра для 2–4 человек на удачу и дедукцию, пишет "KП-Тюмeнь".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 68-41-22.

Напомним, в течение целой недели в областной столице проходила "Неделя здоровой семьи". Горожане участвовали в конкурсах, мастер-классах и других мероприятий. Всего было организовано и проведено более двадцати площадок. Участники узнали об экологическом туризме в нашем городе, исследовали вместе с психологами свой образ матери, семейные сценарии, связи эмоций и психосоматики, родительские установки.

Теги: игры , семья , мастер-классы , марафон , досуг
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