В Тюмени выбрали лучшего школьного повара

В Тюмени по результатам традиционного городского конкурса самой умелой работницей школьной столовой признали повара-бригадира из школы №94 Людмилу Анкушеву.

Как рассказали в тюменском департаменте образования, поварам предстояло за полтора часа приготовить два горячих блюда на основе рыбы и индейки вкупе с продуктами, разрешенными для школьного питания.

Победительница конкурса из предложенных ингредиентов приготовила "феттучини с кусочками рыбы со сливочным соусом и душистыми пряностями" и "индейку, запеченную в омлете и пюре из картофеля". Стаж работы Людмилы Андреевны в общественном питании составляет более 30 лет.

Кроме нее в кулинарном поединке участвовали еще четыре школьных повара, вышедших в финал по итогам интернет-голосования.