В майские праздники тюменские полицейские будут работать в усиленном режиме

На усиленный вариант несения службы личный состав УМВД России по городу Тюмени будет переведен с 30 апреля по 10 мая.

Уже утверждён состав оперативного штаба и рабочей группы, а также план мероприятий по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднику Весны и Труда и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на заседании городской межведомственной антитеррористической комиссии сообщил замначальника полиции УМВД России по городу Тюмени Сергей Помелов.

"Городским управлением проводится работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, недопущению террористических актов, экстремистских проявлений и иных правонарушений в период подготовки и проведения майских праздников", - добавил он.