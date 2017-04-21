Тюменских мастеров приглашают поучаствовать в благотворительной ярмарке

Благотворительная выставка "Мамина Радость" пройдет в Тюмени 14 мая. Мероприятие станет коммуникационной площадкой, где любой желающий сможет купить и продать дизайнерские вещи и авторские handmade работы.

Мастерами выставки станут рукодельницы, фотографы, дизайнеры, кондитеры, художники и скульпторы. Кроме ярмарки-продажи изделий ручной работы, взрослых и маленьких тюменцев ждут мастер-классы, дегустация сладостей, а желающим нарисуют шаржи и аквагримм. Также гости ярмарки увидят выступление танцевальных коллективов Тюмени, смогут поучаствовать в веселой лотерее и сделать снимки в специальной фотозоне.

Как отметила организатор мероприятия, фотограф Марина Тарковская, основная цель ярмарки - объединить мастеров и горожан для сбора денежных средств, которые направят на нужды детей из многодетных семей.

Выставка будет работать в ресторане Vintage (ул. Республики, 143A) с 12 до 16 часов. Вход свободный. Более подробная информация и условия участия в ярмарке представлены на официальной странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".