В трети случаев тюменцы подхватывали клещей в черте города

К середине этой недели в Тюмени зарегистрировали 35 случаев присасывания клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, 13 из них произошли в черте города — на дачных участках и в парках. Акарицидные обработки в местах массового отдыха, на территории детских образовательных организаций, оздоровительных учреждений для детей и взрослых и на кладбищах проведут, когда наступит подходящая погода, рассказали в ведомстве.

В этом году в Тюменской области сезон активности клещей начался 3 апреля. К этой среде по поводу присасывания клещей в больницы обратились 68 человек. К слову, это в 4,6 раза меньше, чем в прошлом году за это же время. Больше всего обращений было на прошлой неделе — 58.

Все пострадавшие тюменцы получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Пока случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не регистрировались.

В Тюмени помочь взрослым, обнаружившим на себе клеща, могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75). Снятого клеща желательно отдать на исследование в лабораторию.

Тюменцам напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.