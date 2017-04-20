Заработавший инвалидность сотрудник тюменского завода отсудил 300 тысяч рублей

В Тюмени компенсации от предприятия добился работник местного завода, получивший тяжкий вред здоровью на производстве. Несчастный случай произошел в ЗАО "Сантехкомплект" с мужчиной, работавшим стропальщиком, около года назад. Тогда при разгрузке металлических труб из полувагона одна из них упала ему на ногу. У него оказалось сломано левое бедро.

Он перенес четыре операции, несколько месяцев находился на стационарном лечении, после чего долго восстанавливался дома. В итоге 39-летний мужчина получил третью группу инвалидности.

"Согласно законодательству зацепляет грузы стропальщик. Крановщик не вправе, маневрируя краном, делать это сам. Расследованием была установлена вина крановщика, который начал подъем труб в присутствии стропальщика в полувагоне, а также начальника производственной базы и мастера, которые не осуществляли надлежащий контроль при погрузке работ", — рассказали в областной прокуратуре.

В начале этого года пострадавший мужчина подал в суд иск о возмещении компенсации морального вреда и судебных расходов. В итоге фирму обязали выплатить ему 300 тысяч рублей.