Каждый год — в одну реку, или как связисты готовятся к паводку

Жители пяти регионов Урала находятся в зоне риска: в Республике Удмуртия, Кировской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях возможны весенние паводки. Такой прогноз дает всероссийский центр мониторинга чрезвычайных ситуаций "Антистихия". Связисты "МегаФона" подготовили сеть, чтобы в любой ситуации жители оставались на связи.

По предварительным данным, в зоне подтопления рискуют оказаться жители более 6 тысяч населенных пунктов России.

С наступлением марта – апреля специалисты оператора ежедневно проверяют работу сооружений связи и средств аварийного энергообеспечения на территориях, где возможно затопление, контролируют состояние линейно-кабельных сетей и передвижных электростанций.

"Особенно сильно вода приходит в район Ишима: в прошлом году там случился сильнейший паводок. При этом наши абоненты продолжали пользоваться качественной мобильной связью благодаря слаженной работе команды. Уверен, в этом году сеть "МегаФона" также выдержит проверку стихией. Мы провели тестовые испытания стационарных дизель-генераторных установок, которые обеспечивают электроснабжение базовых станций при веерном отключении внешнего электроснабжения, в полную готовность приведены машины повышенной проходимости и лодки", — говорит директор по эксплуатации сети "МегаФона" на Урале Владимир Глухов.

Специалисты предупреждают, что самое важное при возникновении внештатной ситуации — своевременное оповещение людей, находящихся в опасных зонах, что крайне сложно без предварительной надлежащей подготовки линий связи.

"МегаФон" также взаимодействует с МЧС России, местными администрациями для экстренного информирования населения об угрозе затопления или других чрезвычайных ситуациях посредством мобильной связи.