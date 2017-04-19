На тюменском мосту Влюбленных появится аналог флага над Рейхстагом

Украсить Тюмень к празднованию Дня Победы планируют к началу мая. Как рассказали в городской администрации, 30 апреля над мостом Влюбленных появится аналог Знамени Победы — штурмового флага, водруженного 1 мая 1945 года над крышей здания рейхстага в Берлине. Размер полотна составляет двадцать квадратных метров.

Напомним, что к празднику управы административных округов оформят 39 скверов, бульваров и площадей и 10 улиц.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени