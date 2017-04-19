Тюменским фрилансерам расскажут, как защитить себя юридически

16:25 19 апреля 2017
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В Тюмени открытый правовой семинар для фрилансеров пройдет 21 апреля в коворкинге "Моя территория" (Ванцетти, 1).

О ключевых правовых вопросах фрилансерской деятельности тюменцам расскажет юрист, председатель совета директоров юридической компании "Акцепт" и доцент ТГИК Павел Смирнов.

Эксперт поможет разобраться в том, что такое авторское право, почему стоит защищать свои работы и как это делать, а также как оформлять трудовые отношения с заказчиком, как получить с него деньги без договора и надо ли вести свою деятельность легально.

По замечанию организаторов, семинар будет полезен копирайтерам, журналистам, smm-специалистам, переводчикам и тем, кто работает с изображением или графикой — фотографам, дизайнерам или иллюстраторам.

Начало семинара в 18.30. Вход свободный, предварительная регистрация по телефону: 68-96-96.

Теги: работа , фриланс , трудовые отношения , семинар
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