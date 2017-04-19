Больше половины тюменцев хотя бы раз увольняли с работы

К таким выводам пришел сайт Зарплата.ру, опросивший больше 800 жителей Тюмени.

Только 35% респондентов сообщили, что всегда увольнялись только по своей инициативе, остальным приходилось покидать место работы не по собственной воле. При этом 20% из них были уволены по сокращению штата или должности либо если фирма закрылась.

Среди уволенных горожан только 37% догадывались о предстоящем сокращении, для остальных 63% такое решение работодателя стало неожиданностью. Несправедливым свое увольнение считают 86% тюменцев и только 14% согласны с тем, что сокращение стало заслуженным.

Почти половина тюменских работодателей увольняли сотрудников с указанием на то, что им не подходила занимаемая должность. 36% работникам говорили, что они не прошли испытательный срок, 14% руководители обвинили в нарушении трудовой дисциплины (прогул, алкоголь, наркотики), а 8% — в грубых нарушениях (хищение, раскрытие коммерческой тайны).

Многие лишившиеся работы тюменцы полагают, что настоящие причины увольнения были иными. Больше половины указали на конфликт с начальством, треть уверены, что их подсидели. Только пятая часть опрошенных считает, что они действительно не справлялись с трудовыми обязанностями. Каждый восьмой отметил, что был уволен из-за несоответствия корпоративной культуре, а каждый десятый — из-за конфликта с коллективом.