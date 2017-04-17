На тюменских дорогах будут ловить должников по штрафам

В Тюменской области мероприятие "Должник" проведут ГИБДД и служба судебных приставов.

Наряды ДПС проверят автомобилистов по базам на предмет оплаты штрафов, а на стационарных постах автоинспекторы проведут рейды совместно с приставами. Должников, не оплативших штрафы вовремя, привлекут по статье за уклонение от исполнения административного наказания (статья 20.25 КоАП РФ).

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, с начала этого года в нашем регионе за нарушение ПДД было наложено 270 тысяч штрафов. Из них уплачены только 160 тысяч. Тюменцам напоминают, что в первые 20 дней уплатить штраф можно с 50%-ной скидкой. Узнавать вовремя о наложенных штрафах можно с помощью sms-оповещения через портал госуслуг.