Тюменский общественник против идеи разрешить мотоциклам ездить между рядами

15:16 17 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn.fishki.net
| Фото: cdn.fishki.net

Изменения ПДД в пользу мотоциклистов могут привести к хаосу на дорогах и увеличению ДТП. С таким заявлением выступил председатель общественного совета при МВД г. Тюмени, сопредседатель общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин. Такой же позиции придерживается ГИБДД России.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству столицы страны изучить возможность введения особых правил дорожного движения для водителей мотоциклов, пишет РИА "Новости". В частности, предполагается создание на улицах двойной разметки стоп-линии, чтобы дополнительно разграничить мотоциклистов, велосипедистов и автомобилистов. Также планируется официально разрешить байкерам двигаться между рядами. Формально перемещение мотоциклистов между рядами сегодня не запрещается.

По мнению тюменского эксперта Александра Пересторонина, который тоже является мотоциклистом, предлагаемые нововведения излишни и могут, напротив, ухудшить дорожную ситуацию и привести к хаосу на дорогах.

"Я сам мотоциклист. При езде между рядами всегда есть определенная опасность, и многое здесь зависит от опыта водителя и габаритов мотоцикла. Сейчас, хотя нет официального запрета таких перестроений, движение между рядами и не поощряется. Если же закрепить эту возможность законодательно, больше неопытных водителей захотят прибегнуть к таким маневрам, а это – повышенная опасность, в первую очередь, для самих мотоциклистов. Посмотрите, сколько в Тюменской области только за эту весну случилось аварий с их участием", - уверен Александр Пересторонин.

По информации газеты "Коммерсант", с заявлением о сомнительной необходимости предложенных новелл выступила и Госавтоинспекция. По словам экспертов ведомства, в соответствии с действующими правилами байкеров не штрафуют за езду между рядами, однако в случае столкновения с автомобилем ответственность за ДТП понесёт именно мотоциклист. В случае же закрепления предложенных поблажек обстановка на дорогах осложнится.

Теги: ПДД , мотоцикл , безопасность , законопроект , ГИБДД , безопасность дорожного движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017