Тюменский общественник против идеи разрешить мотоциклам ездить между рядами

Изменения ПДД в пользу мотоциклистов могут привести к хаосу на дорогах и увеличению ДТП. С таким заявлением выступил председатель общественного совета при МВД г. Тюмени, сопредседатель общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин. Такой же позиции придерживается ГИБДД России.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству столицы страны изучить возможность введения особых правил дорожного движения для водителей мотоциклов, пишет РИА "Новости". В частности, предполагается создание на улицах двойной разметки стоп-линии, чтобы дополнительно разграничить мотоциклистов, велосипедистов и автомобилистов. Также планируется официально разрешить байкерам двигаться между рядами. Формально перемещение мотоциклистов между рядами сегодня не запрещается.

По мнению тюменского эксперта Александра Пересторонина, который тоже является мотоциклистом, предлагаемые нововведения излишни и могут, напротив, ухудшить дорожную ситуацию и привести к хаосу на дорогах.

"Я сам мотоциклист. При езде между рядами всегда есть определенная опасность, и многое здесь зависит от опыта водителя и габаритов мотоцикла. Сейчас, хотя нет официального запрета таких перестроений, движение между рядами и не поощряется. Если же закрепить эту возможность законодательно, больше неопытных водителей захотят прибегнуть к таким маневрам, а это – повышенная опасность, в первую очередь, для самих мотоциклистов. Посмотрите, сколько в Тюменской области только за эту весну случилось аварий с их участием", - уверен Александр Пересторонин.

По информации газеты "Коммерсант", с заявлением о сомнительной необходимости предложенных новелл выступила и Госавтоинспекция. По словам экспертов ведомства, в соответствии с действующими правилами байкеров не штрафуют за езду между рядами, однако в случае столкновения с автомобилем ответственность за ДТП понесёт именно мотоциклист. В случае же закрепления предложенных поблажек обстановка на дорогах осложнится.