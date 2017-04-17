В Тюмени юные знатоки поучаствуют в математических боях

Межрегиональный турнир юных математиков пройдет с 4 по 6 мая в Тюмени на базе областной физико-математической школы.

Ребята будут состязаться в первой (5, 6 и 7 классы) и высшей лиге (7 и 8 классы, а также ученики ФМШ). Им предстоит сыграть в игру "Домино" и "Пенальти", в высшей лиге программа дополнится математическими боями. Турнир проводится по правилам всероссийских соревнований юных математиков, познакомиться с ними можно на сайте, там же приведены варианты игр всероссийского уровня.

Торжественное открытие интеллектуальных состязаний состоится 4 мая в 10:00 для участников первой лиги и 5 мая в 9:30 для высшей лиги.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, турнир проводится уже во второй раз. В прошлом году он собрал 52 команды юных математиков из Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска.