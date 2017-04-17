Паводок в Ишиме: масштаб событий прошлого года не повторится

16:15 17 апреля 2017
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Фото: Евгений Иванов, "Ишим online" / vk.com

По информации управления по ЧС Ишима, ситуация с паводком в районе остается "стабильно-напряженной". С начала активного снеготаяния уровень воды в реке Карасуль достиг 530 сантиметров, в реке Мергень — 315 сантиметров. 

"Сегодня очевидно, что масштаб событий прошлого года не повторится. Но говорить о том, что паводок завершен — преждевременно. Органы управления, подразделения МЧС, МВД и городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности", — рассказывает директор городского управления по делам ГО и ЧС Владимир Лютов.

В прошедшие выходные от льда и мусора экскаваторы чистили подмостовые пространства и изгибы русла на реке Карасуль, что увеличило ее пропускную способность. Помогает и водоотводной канал, по которому талые воды с полей и озер, питающие Мергень, в обход города спускаются в озеро Цаплино.

Жителей Ишима просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией в СМИ и позаботиться о сохранности документов, ценностей и личных вещей. Для получения информации о паводковой обстановке можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 и 112.

Теги: весна , Ишим , паводок
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