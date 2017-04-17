В Тюмени проверяют готовность пунктов временного размещения к паводку

Более 21 тысячи человек готовы разместить пункты временного пребывания в Тюмени в случае паводка. Всего в городе подготовлено 50 таких мест, одним из которых стала школа №16. На днях ее готовность оценила комиссия по противопаводковым мероприятиям.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС России, в случае паводка всеми необходимыми удобствами смогут быть обеспечены порядка 500 человек. Для этого в столовой есть необходимые продукты питания и вода, в спортзале и в нескольких классах расположены спальные помещения, организованна бытовая комната "комната матери и ребенка" с дежурным воспитателем, медпункт. Организована также работа группы охраны общественного порядка на пункте временного размещения.

После проверки всех помещений необходимых для временной дислокации специалист 1 категории городского департамента безопасности жизнедеятельности Елена Хавкина отметила: "Данный пункт временного размещения соответствует предъявляемым требованиям для принятия пострадавших при возможном затоплении территорий города".