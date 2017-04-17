Горожан приглашают на общегородской субботник

Субботник пройдет в Тюмени 29 и 30 апреля, в канун Дня Победы. Соответствующее постановление принято в местной администрации. Также город будут убирать в канун Дня города – 22 июля и осенью – 7 октября.

Горожане проведут уборку территорий, будут отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы и ограждения, посажены деревья и кустарники.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году участвовать в субботнике будет интересно, поскольку стартовали различные акции по уборке города. Подробности – на сайте проектов экоигры.рф на странице портала "Тюмень – наш дом".