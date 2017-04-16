"Библионочь" пройдет по всей Тюменской области

Акция "Библионочь 2017" состоится 21 апреля в библиотеках по всей Тюменской области. Главной темой на этот раз станет "Новое прочтение", сообщает региональный департамент культуры.

В центральной детской библиотеке в. Тюмени состоится "Литературный капустник" с играми, викторинами, танцевальными конкурсами. Для малышей организуют дискотеку, цирковое представление, шоу мыльных пузырей.

Основная "молодежная" площадка расположится в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15). Здесь будут выступать театра "Альтер-Эго", театра-студии "Лаборатория перемен", завершит программу сеанс арт-терапии от художника Максима Радионова.

"Новое прочтение: старые сказки на новый лад" предлагают в Аромашевской центральной районной библиотеке им. В.И. Белова. Гости пройдут по маршруту квеста, выполняя задания, и в финале покажут свою версию старой сказки на новый лад.

В Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина г. Заводоуковска участники акции отправятся в "Путешествие по временам года", которое объединит в себе литературную гостиную, музыкальную остановку, элементы игровой программы и поисковой экспедиции.

Детская библиотека Ишима 21 апреля в 18.00 проведет "Библиосумерки-2017", вечер будет организован в эко-стиле.

"Экологическая кругосветка" пройдет и в Бердюжской Центральной районной библиотеке. В программе: презентация книжных новинок, библиобродилки, медиапутешествия, а также выставки и литературные квесты.