В Тюменской области разыграют невозвратные гранты в поддержку бизнеса

19:37 16 апреля 2017
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mypicla.by
| Фото: mypicla.by

Три дополнительных гранта на сумму 100, 200 и 300 тысяч рублей разыграют между участниками "Ярмарки инвестиций" в сентябре. Их можно будет направить  на оперативные нужды бизнеса, например, на регистрацию права и объектов интеллектуальной собственности.

Как пишет "Тюменская oбласть сeгодня", в отличие от тех средств, которые будут предоставлены инвесторами, эти гранты будут невозвратными. Их выделяет правительство Тюменской области и Общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ".

Основное мероприятие в рамках "Ярмарки инвестиций" состоится 18 мая.

Теги: ярмарка , инвестиции , гранты , бизнес , господдержка
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