В Тюменской области разыграют невозвратные гранты в поддержку бизнеса

Три дополнительных гранта на сумму 100, 200 и 300 тысяч рублей разыграют между участниками "Ярмарки инвестиций" в сентябре. Их можно будет направить на оперативные нужды бизнеса, например, на регистрацию права и объектов интеллектуальной собственности.

Как пишет "Тюменская oбласть сeгодня", в отличие от тех средств, которые будут предоставлены инвесторами, эти гранты будут невозвратными. Их выделяет правительство Тюменской области и Общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ".

Основное мероприятие в рамках "Ярмарки инвестиций" состоится 18 мая.