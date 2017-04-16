Юные тюменские инженеры создадут полезных роботов

Тюменские школьники примут участие в региональной робототехнической олимпиаде, которая состоится 12 мая в Региональном ресурсном центре при Тюменском педагогическом колледже. Они продемонстрируют роботов с искусственным интеллектом, роботов-манипуляторов и даже роботов-футболистов.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, в прошлом году областной тур олимпиады собрал около 200 участников и 80 тренеров со всего региона. Авторы самых интересных проектов отправились на Всероссийский этап олимпиады и завоевали награды. Например, Анастасия Пужак и Нигина Ивахненко из Тюменского педагогического колледжа стали лучшими в номинации "За чистый океан" состязания "Борись с отходами!". Решать проблему загрязнения воды нефтешламами студентки предложили с помощью робота-плота и системы фильтрации. Робот собирает нефть с поверхности воды с помощью транспортерной ленты, покрытой алюминиевой пленкой. Далее в воду засыпаются абсорбенты, которые впитывают нефть. Вода выходит через фильтр очищенная, а абсорбенты можно использовать для изготовления асфальта.

Другой финалист, ученик тюменской гимназии №1 Валерий Рагулин занял третье место в основной категории "Сортировка отходов". Его роботы должны были сортировать отходы по типу мусора и складывать в специальные баки, пишут "Аргумeнты и фaкты в Западной Сибири".

В этом году ожидается, что участники предложат не менее интересные, полезные и перспективные проекты.

