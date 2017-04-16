Тюменцы смогут беспрепятственно попасть внутрь предприятий

Профориентационная акция "Неделя без турникетов" пройдет в Тюмени с 17 по 23 апреля. Участники смогут посетить предприятия региона, чтобы познакомиться с профессиями и спецификой производства.

В акции при поддержке Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района могут принять участие школьники, студенты, их родители. Им предстоит побывать на предприятиях агрохолдинга "Юбилейный", чтобы познакомиться с такими направлениями деятельности, как производство сельскохозяйственной продукции, агрономия, ветеринария, в пожарной части, на ООО "Тюмень-Водоканал", на хлебокомбинате "Абсолют", в КХ "Плодовое".

Также в рамках акции 19 апреля состоится игра "Кадроворот", направленная на раннюю адаптацию будущих участников рынка труда к его непростым условиям. А для работодателей 20 апреля пройдет круглый стол "Развитие студенческих отрядов как инструмент подготовки кадров для АПК", пишут "Аpгументы и фaкты в Западной Сибири".