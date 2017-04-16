Тюменская молодежь сыграет в суд

Тюменцев приглашают принять участие в деловой игре "В рамках закона", которая состоится в Тюменском областном суде 20-21 апреля. Организаторы предложат сымитировать настоящий судебный процесс.

Как рассказала организатор игры, представитель региональной общественной организации "Молодежная атмосфера" Кристина Захарова, участники попробуют самостоятельно найти решение специально подготовленных кейсов по уголовному праву и после представить защиту своего кейса перед компетентным жюри, в состав которого войдут практикующие юристы.

Кроме того, в рамках деловой игры представитель следственного комитета проведет лекцию для участников. Также пройдет конкурс эссе, посвященных правовому обществу, пишет "Вcлух.ру".

Подать заявку и стать участником деловой игры можно до 17 апреля в официальной группе проекта, а также на сервисе регистрации TMN-ID.

