Тюменская молодежь сыграет в суд

Тюменцев приглашают принять участие в деловой игре "В рамках закона", которая состоится в Тюменском областном суде 20-21 апреля. Организаторы предложат сымитировать настоящий судебный процесс.
Как рассказала организатор игры, представитель региональной общественной организации "Молодежная атмосфера" Кристина Захарова, участники попробуют самостоятельно найти решение специально подготовленных кейсов по уголовному праву и после представить защиту своего кейса перед компетентным жюри, в состав которого войдут практикующие юристы.
Кроме того, в рамках деловой игры представитель следственного комитета проведет лекцию для участников. Также пройдет конкурс эссе, посвященных правовому обществу, пишет "Вcлух.ру".
Подать заявку и стать участником деловой игры можно до 17 апреля в официальной группе проекта, а также на сервисе регистрации TMN-ID.
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