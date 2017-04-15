Московский психолог расскажет тюменцам о безопасности детей

Московский психолог-консультант в области детско-родительских отношений с опытом работы более двадцати лет Роберт Туйкин выступит в тюменском коворкинге "Моя территория" 17 апреля.

Эксперт расскажет о том, как найти общий язык со своим ребенком и при полном взаимном доверии сохранить его в безопасности в современном мире. Также на семинаре Роберт расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками, пишет "Мегaтюмень".

Гости узнают для чего современным детям необходимо учиться базовым навыкам "повседневного выживания", почему бессмысленно избегать "опасных" ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают.

Вход свободный, обязательна предварительная регистрация по телефону 68-96-96.