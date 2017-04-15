В Тюмени пройдет межрегиональный турнир юных математиков

Тюменская областная физико-математическая школа (ФШМ) )с 4 по 6 мая примет межрегиональный турнир юных математиков. Конкурс пройдет в двух лигах. Отдеьно будут состязаться ученики 5-7 классов и 7-8 классов вместе с учениками ФШМ, пишет "КП-Тюмeнь".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, торжественное открытие интеллектуальных состязаний состоится 4 мая в 10.00 для участников Первой лиги и 5 мая в 9.30 для Высшей лиги. Ребятам предстоит сыграть в игру "Домино" и "Пенальти", в Высшей лиге программа турнира дополнится математическими боями.

Отметим, что в Тюменской области такое состязание впервые прошло в прошлом году по предложению губернатора. Тогда на ТЮМ_72 приехали 52 команды юных математиков из Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска.