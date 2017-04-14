"Неделя здоровой семьи" стартует в Тюмени в воскресенье

16:27 14 апреля 2017
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expatfinancial.com
| Фото: expatfinancial.com

Городской марафон "Неделя здоровой семьи" стартует в Тюмени в воскресенье, 16 апреля.

В течение недели желающие могут посетить мероприятия различной направленности: творческие мастер-классы, выставки, психологические воркшопы, мастер-классы по телесным практикам, творческие оздоровительные практики и многое другое, пишет "Мегaтюмень".

16 апреля на открытии марафона жители города могут посетить мастер-классы и выставки по игрушкам, декоративным украшениям ручной работы, украшениям для дома и души, смогут узнать об экологическом туризме.

На закрытии будут представлены выставки и мастер-классы кухонь разных народов, здорового и полезного питания, семейные игротеки настольных игр с розыгрышами подарков.

Участие в мероприятии бесплатное. Дополнительная информация по телефону: 68-41-22.

Теги: семья , мастер-классы
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