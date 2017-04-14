В Тюмень пришло ненастье

08:55 14 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
2.bp.blogspot.com

Предстоящие выходные в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут дождливыми.

Сегодня, 14 апреля, воздух прогреется до 13 градусов тепла, будет пасмурно, но осадков не ожидается.

В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют около плюс 10 градусов и дождь. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, после чего температура воздуха пойдет на спад.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017