В Тюмень пришло ненастье

Предстоящие выходные в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут дождливыми.
Сегодня, 14 апреля, воздух прогреется до 13 градусов тепла, будет пасмурно, но осадков не ожидается.
В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют около плюс 10 градусов и дождь. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, после чего температура воздуха пойдет на спад.
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