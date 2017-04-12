Тюмень за день: 12 апреля

В День космонавтики - о том, как тюменцам полететь в космос или купить немного Луны

Сегодня - День космонавтики, который отмечается в честь совершенного 12 апреля 1961 года Юрием Алексеевичем Гагариным первого в истории человечества космического путешествия. Его орбитальный полет на космическом корабле "Восток-1" продолжался 108 минут.

Тюменские волонтеры выйдут на борьбу с незаконными свалками

Акция "Зеленый коридор" пройдет в Тюмени 19 апреля. Волонтеры тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства очистят от мусора один из загрязненных участков города.

Тюменцев оштрафовали на полмиллиона рублей за курение в неположенных местах

Общая сумма административных штрафов, выписанных жителям Тюменской области за курение в неположенных местах, за прошлый год и первые месяцы 2017-го составила 570 тысяч рублей. Такими данными поделились в отделе организации исполнительного производства регионального УФССП.

Горожанам расскажут об архитектуре учебных заведений старой Тюмени

В Тюмени 18 апреля в библиотеках стартуют дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново".

В Тюмени снизилась заболеваемость ОРВИ среди дошкольников

На минувшей неделе в Тюменской области сохранилась стабильная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты отмечают снижение показателей среди детей младше 6 лет.

Тюменские поисковики откроют "Вахту Памяти-2017"

Торжественное открытие "Вахты Памяти-2017" состоится в Тюмени 14 апреля на Площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте). Начало в 14 часов.