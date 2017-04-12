В Ишиме к осени откроются две отремонтированные школы

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Владимир Якушев в рамках рабочей поездки в Ишим проинспектировал ход капитального ремонта в зданиях двух крупных школ города — №2 и №5.

Школа №2 пострадала в паводок прошлой весной. Сегодня в ней идут отделочные работы. В школе №5 также кипит работа. На некоторых этажах уже завершена отделка. Здесь появился и новый современный спортивный зал. Там смогут заниматься не только ученики, но и жители близлежащих домов.

По контракту все работы необходимо выполнить до 25 декабря этого года, но строители обеих школ стараются, чтобы 1 сентября они смогли принять своих учеников.