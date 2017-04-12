Тюменские поисковики откроют "Вахту Памяти-2017"

Торжественное открытие "Вахты Памяти-2017" состоится в Тюмени 14 апреля на Площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте). Начало в 14 часов.

В рамках мероприятия будет дан старт патриотическим акциям "Георгиевская ленточка", "Стена памяти", областного заочного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя". Ключевым моментом станет открытие полевого сезона поисковых отрядов региона и награждение руководителей, активистов поисковых отрядов ведомственными наградами Министерства обороны РФ.

Участниками торжественного открытия станут бойцы поисковых отрядов региона, воспитанники военно-мемориальных команд и специализированных классов добровольной подготовки к военной службе, представители военно-патриотических клубов, общественных организаций, общеобразовательных организаций города и активисты "Российского движения школьников", сообщили в пресс-службе дворца "Пионер".

Добавим, что в 2017 году более 120 поисковиков Тюменской области будут вести поисковые работы на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области и Старорусского района Новгородской области.