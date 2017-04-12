Дом для пострадавших от паводка ишимцев сдадут в ноябре

В Ишиме продолжается строительство многоквартирного жилого дома для пострадавших от паводка в 2016 году жителей Ишима. Стройплощадку в рамках рабочего визита в Ишим и Ишимский район посетил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Строительство дома ведется на ул. Порфирьева, 6, на площадке трудятся более 40 человек. На данный момент здесь выполнено устройство свайного фундамента, монтаж перекрытия подвала и первого этажа, ведется кладка стен второго этажа. Подрядчик проинформировал главу региона, что объект планируют сдать уже в ноябре.

"Мы максимально, насколько позволили возможности бюджета, справились с последствиями стихии. Часть людей переселили из зоны подтопления ещё в весенне-летний период прошлого года, расселили 96 домов. В этом строящемся доме квартиры также получат ишимцы, чье жилье после паводка непригодно для проживания", – пояснил Владимир Якушев. Всего в доме будет 90 квартир.