В День космонавтики - о том, как тюменцам полететь в космос или купить немного Луны

Сегодня - День космонавтики, который отмечается в честь совершенного 12 апреля 1961 года Юрием Алексеевичем Гагариным первого в истории человечества космического путешествия. Его орбитальный полет на космическом корабле "Восток-1" продолжался 108 минут.

Стопами Гагарина

Итак, ровно 56 лет назад космос из мечты превратился в реальность. Казалось бы, перед человечеством открывается настоящая космическая эпоха, эпоха путешествий во вселенной, открытий новых миров. Но за минувшие полвека в космосе побывало менее 600 землян, а максимальное удаление человека от Земли произошло 14 апреля 1970 года, экипаж корабля "Аполлон-13" отлетел аж на 401 056 км — удивительное расстояние по меркам нашей планеты и почти ничто для вселенной.

Так что у человечества все впереди — и кто знает, может быть, именно вы отправитесь к звездам следующим. И это не шутка, особенно, если если вы гражданин России не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям, имеете способности к изучению космической техники и знаете английский в рамках требований программ неязыковых вузов. Именно такие параметры(среди прочих) содержатся в требованиях для участников кампании по отбору кандидатов в отряд космонавтов РОСКОСМОСА в 2017 году. Как заявляют организаторы, "цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне. Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов РОСКОСМОСА". Заинтересовались? Тогда вам сюда.

Есть путь немного проще - но значительно дороже. Стать космическим туристом. Правда, таких людей еще меньше, чем профессиональных космонавтов, но миллиардеры-мечтатели Ричард Бренсон и Илон Маск считают, что очень скоро в космос можно будет добраться без проблем. Так что ждем и надеемся!

Лунная дача

Но пока ученые умы и представители бизнеса ломают голову над тем, как сделать путешествия в космос доступными и обыденными, вы можете прикупить себе немного Луны или Марса. Цена вопроса невелика. Например, участок на Луне обойдется в 3 500 рублей, на Марсе — в 2 900 рублей. Занимается этим так называемое "Лунное посольство" - в России с 1998 года работает его официальное представительство. По словам продавцов, в настоящее время уже более 4 миллионов землян прикупили себе немного космоса. Правда, шансов реально стать владельцем лунной фазенды или марсианского ранчо не выйдет, полученные сертификаты не имеют юридической силы - "согласно Резолюции 2222 (XXI) генеральной ассамблеи Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) 1966 года, космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами"(Википедия).

Но зато это прекрасный сувенир и оригинальный подарок. Такой же, как и покупка звезды — всего за пару тысяч рублей вы получаете регистрацию имени звезды в каталоге, сертификат на русском языке и описание созвездия. А доплатите еще 4 000 — и даже сможете рассмотреть свою собственную звезду в бинокль. Правда, скорее всего, деньги вы заплатите мошенникам — но так и так до "своей" звезды вам вряд ли удастся добраться, а внушительный сертификат будет напоминать вам и вашим друзьям о далеком космосе.

Тюменский космос

Приятно, что и Тюмень имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему празднику. 17 апреля 1961 года было возобновлено присуждение звания "Почетный гражданин города Тюмени" — и это звание было присвоено Юрию Гагарину в знак признания и уважения тюменцев тому, чье имя навсегда вошло в историю человечества. Кроме того, Мысовскую рощу переименовали в парк им. Ю. Гагарина, в городе появились улица Гагарина, переулки Гагарина – 1-й, 2-й, 3-й. В честь первого космонавта названы множество улиц в населённых пунктах в окрестностях города: улица Гагарина есть в поселке Мелиораторов (ММС), в Винзили, в Богандинском, в Велижанах.

А осенью 1966 года звание "Почетный гражданин города Тюмени" получил и побывавший в нашем городе один из первопроходцев космоса Павел Беляев, который в марте 1965 года совершил полет в космос на космическом корабле "Восход-2". Во время полёта второй пилот корабля Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос, а сам Беляев при посадке использовал ручную систему управления кораблем. Напомним, что именно об этих событиях снят фильм "Время первых", который прямо сейчас идет в тюменских кинотеатрах.

В честь Беляева, кстати, тоже названа одна из тюменских улиц. Не обошли наши земляки данью уважения и других космонавтов, внесших большой вклад в освоение космоса человеком: в Тюмени в честь теоретиков и практиков авиации и космонавтики названы улицы Николая Жуковского в поселке Мыс, улица Королева в Тарманах, улица Циолковского в районе Дома Печати – до 1922 года она называлась Громовской, до 1957 года улицей "первого красного маршала" Ворошилова.

В пос. Нефтяников небольшая улочка названа именем летчика-космонавта В.М. Комарова. А вот улица Кубасова в пос. Тарманы названа не в честь одного из космонавтов, а в память почетного гражданина Тюмени, бывшего директора аккумуляторного завода А.И. Кубасова.

В разные годы с официальными визитами в Тюмени бывали летчики-космонавты СССР Г.С. Титов, Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, В.Г Жолобов, Г.М. Гречко, П.И. Климук, В.В. Лебедев, А.В. Филиппенко, С.К. Крикалев. Несколько космонавтов приезжали неофициально, с деловыми визитами, в индустриальный институт и на некоторые заводы, выполнявшие космические заказы. Об этом и теперь широкой публике мало что известно.

Тюмень вообще очень "космический" город в географическом смысле. Например, здесь есть площадь Солнца - она находится на пересечении улиц Ленина и Первомайской. До 9 июня 2009 года это был "безымянный элемент улично-дорожной сети", а в день города новую площадь украсили памятником в честь самой большой звезды Галактики "Млечный путь".

В Тюмени есть Солнечный проезд в Заречной части города, а также Солнечная улица в поселке Метелево, на пересечении с проездом Воронинские горки.

Торговый центр "Солнечный" возник на месте Солнечного рынка, располагавшегося в третьем микрорайоне города Тюмени. Это место всегда оживленное и пользуется большой популярностью у тюменцев.

Ну а одно из самых известных заведений – это, конечно, бывший кинотеатр "Киномакс-Космос ". Изначально кинотеатр назывался просто "Космос", он открылся в Тюмени осенью 1965 года. Сейчас же там Молодежный театральный центр "Космос", настоящий центр притяжения для жителей города - сегодня в нем открывается выставка работ молодых художников Тюмени "Космос НАШ". Официальное открытие в 14:00, выставка будет работать с 12 по 18 апреля. Вход свободный. Не пропустите!

И мечтайте о звездах!