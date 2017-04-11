Тюменский деловой журнал признали лучшим в России

17:24 11 апреля 2017
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Журнал "National Business. Тюмень" стал победителем XXIII Всероссийского конкурса журналистов  "Экономическое возрождение России" в номинации "Лучшие региональные средства массовой информации". Церемония награждения прошла в Москве в международном мультимедийном
пресс-центре "Россия сегодня" на прошлой неделе.

Всего на суд жюри было представлено 284 заявки из разных регионов и городов России. В адрес лауреатов конкурса поступили приветствия от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Последний отметил, что создание комфортной предпринимательской среды в стране невозможно без объективной информации, предоставляемой журналистами.

Организаторами конкурса уже на протяжении многих лет  выступают Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

Журнал National Business издается в Тюмени более десяти лет и является площадкой для обмена мнениями между бизнес-сообществом, властью и деловыми структурами региона.

Теги: бизнес , предприниматели , СМИ , журналистика
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