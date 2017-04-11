Тюменская "Библионочь-2017" для тех, кто помладше, пройдет вечером

В Тюмени 21 апреля "Библиосумерки" в детском формате пройдут в Тюменской областной детской научной библиотеке имени Лагунова.

Большая часть мероприятия, как и других подобных событий в 2017-м, пройдет под знаменами Года экологии. В "Библионочь" ребята будут участвовать в экологических играх и викторинах, путешествовать по Красной книге Тюменской области и мастерить подделки из пластиковых бутылок.

Как рассказали организаторы, гостями вечера станут участники экологической экспедиции на остров Белый (ЯНАО). Маленькие волонтеры чистили арктическую территорию от мусора и намерены рассказать о своей природоохранной деятельности в полярных льдах и о качествах, необходимых человеку для участия в столь масштабном проекте.

Мероприятие пройдет с 17 до 20 часов.

Напомним, 21 апреля "Библионочь" пройдет и на площадках других тюменских библиотек. В Тюменской областной научной библиотеке гостям обещают экскурсии в спецхранилище редких изданий и мастер-классы по реставрации книг.