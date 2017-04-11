В этом году тюменские инспекторы поймали полсотни водителей под наркотиками

С января в Тюменской области поймали 56 водителей, управлявших транспортом в состоянии наркотического опьянения. В этих ситуациях застигнутые врасплох автомобилисты охотно дули в алкотестеры, которые показывали "0", при этом в большинстве своем отказывались от наркологической экспертизы.

На днях в Тюмени сотрудники ГИБДД остановили молодого человек на автомобиле Subaru, ехавшего с двумя друзьями, на улице Монтажников. Внимание инспекторов привлекли его странные движения головой и закатывающиеся глаза. Освидетельствование на алкотестере ничего не дало.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД досмотрели пассажиров и иномарку. Под задним сиденьем они обнаружили шприцы.

Ехать на наркологическую экспертизу 23-летний Олег отказался. Два года назад его уже лишали водительских прав, за повторное нарушение ему светит уголовная ответственность.

На улице Дружбы наряд полка ДПС обратил внимание на "УАЗ" с грязными номерными знаками и фарами. Сбивчивая речь водителя и резкие перепады настроения насторожили автоинспекторов. 31-летний Иван сообщил полицейским, что перед поездкой они с другом "покурили".

От освидетельствования мужчина отказался. С водительскими правами ему придется распрощаться на полтора или два года. Также его ждет штраф в 30 тысяч рублей.