Тюменцы могут подарить пылящиеся дома гитары детям из многодетных семей

13:37 11 апреля 2017
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В Тюмени собирать деньги на скрипки и домры для талантливых ребят и принимать в дар ставшие ненужными музыкальные инструменты и мольберты будут 15 апреля в ДК "Нефтяник". В 11 часов там начнется благотворительный концерт "Радость" — в пользу детей из многодетных семей.

На концерте ожидаются лазерное шоу, шоу световых картин, барабанная музыка и шоу гигантских музыкальных пузырей в исполнении тюменских артистов. 

Вход на концерт обойдется в 200 рублей.

Среди организаторов мероприятия — общественная организация многодетных семей Тюменской области "Радость"и региональный департамент культуры.

Теги: благотворительность , концерты , многодетные семьи
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