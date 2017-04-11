Тюменцы могут подарить пылящиеся дома гитары детям из многодетных семей

В Тюмени собирать деньги на скрипки и домры для талантливых ребят и принимать в дар ставшие ненужными музыкальные инструменты и мольберты будут 15 апреля в ДК "Нефтяник". В 11 часов там начнется благотворительный концерт "Радость" — в пользу детей из многодетных семей.

На концерте ожидаются лазерное шоу, шоу световых картин, барабанная музыка и шоу гигантских музыкальных пузырей в исполнении тюменских артистов.

Вход на концерт обойдется в 200 рублей.

Среди организаторов мероприятия — общественная организация многодетных семей Тюменской области "Радость"и региональный департамент культуры.