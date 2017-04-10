Итоги весенней ярмарки абонементов в Тюменской филармонии: лидеры продаж

Весенняя ярмарка абонементов завершилась в Тюменской филармонии 9 апреля. Тысячи слушателей узнали о событиях предстоящего сезона, открыли для себя новых исполнителей, приобрели билеты на концерты по выгодной цене.

По результатам продаж определилась пятерка самых популярных абонементов. На первом месте –цикл из трех концертов Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии, получивший название "Искусство возвышать".

На втором месте – десятый абонемент сезона "Танцуй и пой, моя страна". Более ста обладателей этого абонемента в новом филармоническом году окунутся в мир народного искусства и насладятся красотой хореографии.

На третьем месте – абонемент №8 "Я сохраню слова любви". Концерты этого цикла посвящены выступлениям одаренных вокалистов, исполнителей романсов.

Четвертым среди "лидеров" стал абонемент №1 "Музыкальный Олимп". Здесь представлено искусство трех всемирно известных коллективов – Мюнхенского камерного оркестра, камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России.

Завершает пятерку лидеров – вечера Тюменского филармонического оркестра и талантливых солистов. Эти концерты были объединены названием "Виртуозы современности" в абонементе №3.

Напомним, в этом году Тюменская филармония также организует летнюю и осеннюю ярмарки. Так, 6 июля слушателям подарят скидку 20%. Осенью продажа абонементов продлится три дня, размер скидки составят 15%.

На официальном сайте филармонии, а также в кассе (Республики, 34) доступна продажа билетов на отдельные концерты сезона 2017/2018.

Отметим, что нынешний сезон в филармонии еще не закончился. В апреле и мае нас ждут грандиозные концерты – Транссибирский арт-фестиваль и Московский пасхальный фестиваль В. Гергиева, симфоническая сказка для детей и родителей с участием ТФО и Павла Любимцева, а также выступление всемирно известного симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова.

Следите за новостями Тюменской филармонии на официальном сайте и будьте в курсе последних событий!

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.