Ялуторовские мастерицы просят тюменцев сдать старые джинсы

В Тюмени объявлен сбор старых джинсов. Отдав ненужные поношенные брюки, можно поддержать ялуторовских мастериц, которые шьют тюбетейки под брендом Әбием, пишет "Вслyх.ру".

Ялуторовчанки начинали в качестве участниц программы "Женщина в мире возможностей". Проект работал на средства гранта. Теперь же бренд продолжает свое существование: ялуторовские тюбетейки пользуются большим успехом. Головной убор можно стирать вручную и складывать в карман. Она не теряет своей формы благодаря натуральным материалам.

Избавиться от ненужного хлама и поддержать творчество ялуторовских бабушек можно одним действием: просто написать в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +79963212378. К вам приедут и освободят шкафы от старых ненужных джинсов.