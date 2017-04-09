Тюменская область будет внедрять современные образовательные технологии

Тюменская область станет пилотным проектом образовательной программы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного и школьного возраста.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, программа разработана по инициативе Благотворительного фонда "Вклад в будущее". Её авторами стали отечественные ученые под руководством доктора психологических наук, профессора Елены Сергиенко. Проект реализуется при поддержке губернатора Тюменской области.

Программа направлена на развитие у ребенка навыков понимать себя и других людей, осваивать общественные правила и нормы, что способствует не только личностному развитию ребенка, но и социализации в обществе, стимулирует интеллектуальные способности, дает уверенность в своих возможностях.

Как показывает практика внедрения программы в других странах, развитие социально-эмоционального интеллекта помогает детям лучше учиться и усваивать информацию.

Как будет проходить пилотное внедрение программы в Тюмени, какую подготовку пройдут педагоги, какой результат получат дети, родители, школы? На эти и другие вопросы кураторы ответят на рабочей встрече, которая состоится в библиотеке имени Д.И. Менделеева (Орджоникидзе, 59) 11 апреля в 10.00.