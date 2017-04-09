Тюменцев просят не срывать первоцветы

Первоцветы в Тюменской области находятся на грани исчезновения из-за чрезмерного сбора цветов. Тюменцы при этом срывают не подснежники, которые не растут на юге региона, а прострел желтеющий.

Как сообщили в управлении Росприроднадзора по Тюменской области, прострел желтеющий также занесен в Красную книгу региона. Его численность особенно сокращается в близости от населенных пунктов. Его уничтожают при распашке земель, вырубке лесов, во время природных пожаров, но и любители природы часто набирают букеты из этих цветов.

Также в лесостепной зоне жителям области часто встречается адонис весенний, который цветет чуть позже – в мае и начале июня. На Руси этот вид называли "мохнаткой" за опушенные чашечки цветков. Старинные русские наименования "горицвет", данное за крупные желтые цветки, как бы горящие на солнце, и "стародубка" в ходу до сих пор. Численность популяций адониса сокращается из-за трансформации степных местообитаний, неконтролируемого сбора растений в лекарственных целях и на букеты. Горицвет включен в Красные книги Среднего Урала, Курганской и Омской областей.

К исчезающим видам отнесен его тезка - адонис волжский, цветущий в мае. Он широко распространен, но в Тюменской области обитает только в одном месте – на острове озера Таволжан Сладковского района, где в настоящее время создан заказник "Таволжанский". Первоцвет внесли в Красную книгу Тюменской и Курганской областей.

Среди исчезающих видов в Красной книге Тюменской области можно найти и калипсо луковичную. Из-за особенностей биологии вид редок повсеместно и подлежит охране на государственном уровне.

Всего 13 дикорастущих растений, расцветающих в конце зимы и начале весны, занесены в Красную книгу Тюменской области. Сбор, торговля и приобретение таких цветов запрещены законодательством. Это может повлечь административную и даже уголовную ответственность. Штраф может составить до 500 тыс. рублей, пишет ИА "Тюменская линия".