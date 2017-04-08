Тюмень примет слет лучших академических групп

16:32 08 апреля 2017
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Слет лучших академических групп России пройдет в Тюмени с 5 по 7 мая. Тюменский государственный университет выслал приглашения и объявил о начале приема заявок вузов, пишет "Тюменская область сегодня".

Мероприятие будет проходить при поддержке Министерства образования и науки России и Российского союза молодежи. В программе Слета деловые игры и панельные дискуссии, различные интеллектуальные и творческие состязания.

Как рассказала начальник Центра по поддержке студенческих проектов и программ Тюменского государственного университета Мария Косицына, в этом году участники слета смогут научится проводить мероприятия в самых популярных научных форматах —TED, Science Slam и ПечаКуча. В качестве экспертов планируется пригласить официальных представителей этих форматов в России.

Теги: образование , студенты
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