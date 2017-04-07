В Тюмени обсудили настоящее и будущее телевидения

В век бурного развития интернет-технологий остается ли востребованным телевидение? Куда движется платное ТВ? Что предпочитают смотреть россияне? Эти и многие другие вопросы обсуждались сегодня, 7 апреля, на встрече журналистов и блогеров с директором тюменского филиала телеком-оператора "Дом.ru" Владимиром Барвинским.

Всё чаще СМИ задаются вопросом: насколько популярно в России телевидение, как часто люди пользуются услугами платных телеканалов и что делать операторам для сохранения востребованности услуги? Оказывается, вытеснение телевидения Интернетом – не более чем миф, и они вполне успешно взаимодействуют. По словам экспертов, Россия по просмотру телевизора занимает пятое место в мире, уступая лишь США, Австралии, Италии, Польше и Испании. Больше ТВ в нашей стране смотрит старшее поколение: россияне старше 55 лет проводят у экранов в среднем 6 часов 14 минут в день. Люди от 18 до 34 лет – 2 часа и 36 минут. Растут и средние показатели по России в целом.

Увеличивается при этом и количество желающих подключить себе дополнительные, платные каналы: предоставление данной услуги уже сегодня сопоставимо с Европой и приближается к 73% (схожие показатели, к примеру, у Франции, Испании и Португалии). То есть в среднем в трех из четырех российских квартир подключено платное ТВ.

Но чтобы сохранять стабильный прирост (только за год в России пользователей платного телеконтента стало на 1,4 млн. больше), операторам необходимо постоянно улучшать свою работу, создавая, по сути, телевидение будущего. К примеру, телеком-оператор "Дом.ru", являющийся вторым по популярности в РФ в сегменте кабельного телевидения, регулярно отслеживает запросы пользователей и повышает качество работы. Директор тюменского филиала компании Владимир Барвинский рассказал, какое будущее ждет платное телевидение.

Во-первых, операторы продолжат наращивать число платных каналов и наполнять их разнообразным контентом. Со стороны пользователей существует спрос на тематические пакеты каналов. Так, "Дом.ru" предлагает 213 каналов, и четверть пользователей цифрового ТВ оператора смотрят дополнительные пакеты.

Второе важное направление развития – работа над качеством. Здесь ставка делается на высокое качество ТВ-сигнала и отсутствие помех. Сегодня "Дом.ru" предоставляет возможность подключения 83 каналов в формате HD – это больше, чем у любого другого оператора платного ТВ в России. Во втором квартале 2017 года планируется подключение Ultra HD. Пользователи стандартной сетки, куда включен 21 канал, имеют возможность сравнить, к примеру, первый канал в стандартном качестве и качестве HD.

Третье направление – оборудование для доступа к услуге. Чем шире линейка и функциональнее устройство – тем лучше для клиента, который может сделать выбор по своему вкусу: "Дом.ru" это компактный CAM-модуль и 2 ТВ-приставки, сделанные специально для оператора и которые отличаются друг от друга функциями, дизайном интерфейса и корпуса. Пользователи могут и не замечать этого, однако периодически происходит автоматическое обновление "прошивки" приставки.

Одним из самых важных трендов развития телевидения является мобильность. Многие пользователи предпочитают смотреть любимые передачи не по телевизору, а на любимом гаджете в любом месте и в любое время. Для этого операторы создают специальные мобильные приложения. К примеру, приложение "Дом.ru TV" позволяет, авторизовавшись на телефоне под своим аккаунтом, смотреть все доступные пользователю каналы в любой точке России, где есть Интернет, и даже за рубежом. В Тюменской области спрос на такие услуги постоянно увеличивается, и сейчас через приложение ТВ смотрят порядка 18-20% пользователей платных каналов.

И, наконец, одним из залогов успеха является персонифицированный подход. ТВ становится более индивидуальным за счет функции "телеархив" и системы рекомендаций, которая составляется с учетом истории просмотров. Специалисты "Дом.ru" постоянно отслеживают пожелания пользователей, и многие каналы и пакетные предложения были добавлены и сформированы именно по просьбам россиян. Такая гибкая система позволяет клиенту сделать просмотр ТВ максимально удобным. Учитывается и анализ российского и мирового рынка ТВ, внешние исследования, ведется собственная статистика. Так, недавно оператор запустил сразу 23 новых канала.

На первом месте по популярности у россиян находятся спортивные каналы, на втором – каналы для детей. Третье место постоянно меняется: как правило, достается оно каналам новостным, развлекательным или же транслирующим сериалы. Все эти сегменты широко представлены в сетке вещания "Дом.ru".

"Рынок платного ТВ не стагнирует и продолжает активно развиваться даже в век Интернета. Данные услуги сегодня становятся всё более нелинейными и персонифицированными за счет использования приложений для мобильных устройств, многообразия пакетных предложений, внедрения новых и новых каналов, развития технологий. Но, конечно, то, каким ТВ станет в будущем, - зависит и от желаний самих пользователей. Мы всегда открыты для диалога и прислушиваемся к нашим клиентам. "Дом.ru" обязательно продолжит радовать тюменцев новыми возможностями и дарить яркие впечатления", - подытожил Владимир Барвинский.