Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов?

Каждый одиннадцатый абонент "Мегафона" на Урале родился под Знаком Овна. При этом, большая часть – почти 260 тысяч – представители мужского пола. Именно они задают тренды в мобильной связи на апрель.

"Отличительная черта этих абонентов – повышенный интерес к высокоскоростному мобильному интернету. Лидеры-регионы, где Овны активно"качают" интернет-трафик на своих 4Gсмартфонах и планшетах – Удмуртия, Коми и Кировская область. Все вместе абоненты этих территорий ежемесячно загружают около 8 Гб интернета, а это больше, чем 2 000 песен в хорошем качестве", – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Остальные тренды Мега-Овнов не менее интересные:

Чем удивят абоненты, рождённые под Знаком Тельца, узнаем уже в следующем месяце.