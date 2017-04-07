Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов?

Каждый одиннадцатый абонент "Мегафона" на Урале родился под Знаком Овна. При этом, большая часть – почти 260 тысяч – представители мужского пола. Именно они задают тренды в мобильной связи на апрель.
"Отличительная черта этих абонентов – повышенный интерес к высокоскоростному мобильному интернету. Лидеры-регионы, где Овны активно"качают" интернет-трафик на своих 4Gсмартфонах и планшетах – Удмуртия, Коми и Кировская область. Все вместе абоненты этих территорий ежемесячно загружают около 8 Гб интернета, а это больше, чем 2 000 песен в хорошем качестве", – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.
Остальные тренды Мега-Овнов не менее интересные:
Чем удивят абоненты, рождённые под Знаком Тельца, узнаем уже в следующем месяце.
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