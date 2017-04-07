Начальник тюменской автоинспекции встретится с горожанами

15:03 07 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Обсудить апрельские нововведения в ПДД, профилактику аварийности среди водителей мопедов, скутеров и мотоциклов и ситуацию с ДТП с участием подростков горожане смогут с начальником отдела ГИБДД Тюмени Сергеем Кравцовым. Встреча пройдет 13 апреля в актовом зале МАОУ СОШ №73 "Лира" (Белинского, 1А).

Как заметили в пресс-службе областной автоинспекции, вопросы можно предварительно направить на адрес электронной почты ogibdd_tyumeni@mail.ru. На встрече будут присутствовать и представители правоохранительных органов регионального УМВД.

Начало встречи в 18 часов.

Теги: водители , безопасность дорожного движения , ГИБДД
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017