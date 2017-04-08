В Тюмени пройдет Неделя здоровой семьи

Городской марафон мероприятий "Неделя здоровой семьи" пройдет в Тюмени с 16 по 22 апреля, пишет газета "АиФ в Западной Сибири". В течение семи дней ежедневно в центре города на базе ДНК "Строитель" будут проходить встречи с интересными людьми, познавательные семинары и другие мероприятия, которые могут стать полезными для тюменцев.

Каждый день недели будет посвящен отдельной теме. Например, День психологии, День оздоровления через творчество, День телесных практик, День здоровых малышей, День правовых знаний. В будни мероприятия будут проходить в вечернее время в центре города.

16 апреля, в день открытия, все участники смогут принять участие в выставках и мастер-классах декоративно-прикладного творчества, ознакомиться с анонсом предстоящих мастер-классов и встреч, а также записаться на заинтересовавшие их мероприятия.

Участие в мероприятиях бесплатное. Получить дополнительную информацию о мероприятиях недели можно получить по телефону 68-41-22. А также в группе социальной сети.