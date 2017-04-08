Тюменские стобальники поделились секретом успеха с выпускниками

Тюменские старшеклассники в рамках областного форума "Большая перемена" получили возможность пообщаться с бывшими выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов и узнать от них некоторые секреты успешной подготовки к экзаменам.

Дискуссионные площадки развернулись в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Голышмановском, Ишимском, Сорокинском и других районах области. В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на экзамене и их родители поделились опытом успешной подготовки, психологическими приемами и советами по написанию работ. Вместе они выработали рекомендации, которые помогут нынешним школьникам и их родителям набрать свои 100 баллов для победы.

Так, бывшие школьники отметили, что успех на экзамене – результат одиннадцатилетней учебы. Поэтому подготовку нужно начинать заранее, а потом лишь повторять материал и возвращаться к трудным темам.

Также родители успешных ребят рекомендовали мамам и папам вспомнить свои вступительные экзамены, студенческие годы, рассказать о приятных моментах, которые сулит новый статус, пишет "Мегaтюмень".