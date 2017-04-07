Тюменцы разработают дизайн интерьера отделения милосердия

Тюменских архитекторов, дизайнеров, декораторов и студентов профильных специальностей приглашают поучаствовать в конкурсе проектов оформления внутренних помещений в отделении милосердия Областного геронтологического центра – специального учреждения, предназначенного для постоянного и временного проживания одиноких пенсионеров.

Организаторы отмечают, что на первом месте в созданном проекте должны стоять нужды пожилых людей и настоящий домашний уют.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, жюри принимает конкурсные работы в электронном виде в формате PSD или JPEG, в виде мультимедийной презентации, видео-визуализации (слайд-шоу, анимация и т.д.) или иных демонстрационных вариантов по выбору автора. Фотографии и схемы помещений отделения милосердия (с указанием их назначения) размещены на портале "Старшее поколение" www.stp-to.ru в разделе "Акции и проекты".

Организаторы надеются, что конкурс позволит найти самое подходящее дизайнерское решение для создания нового интерьера отделения милосердия. Лучшие идеи найдут практическое применение. А победителей ждет еще и главный приз - 15 000 рублей. Заявки на участие принимаются до 15 мая.