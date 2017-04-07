Тюменский школьник успешно выступил на олимпиаде по праву

Десятиклассник из Тюмени Глеб Афанасьев достойно представил регион на заключительном этапе всероссийской олимпиаде по праву, который прошел в Волгограде. Теперь он сможет поступить в вуз без вступительных экзаменов, рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко.

По ее словам, участникам предстояло пройти тест, решить кроссворд и 15 задач, соотнести определения, поработать с историческим документом и картинкой, написать эссе и ответить на вопросы.

Глеб достойно представил Тюменскую область на интеллектуальных соревнованиях и показал свои знания.

Отметим, что победители или призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право на поступление без вступительных испытаний в любой вуз на профильное направление. Если же призер выбирает образовательную программу по непрофильной специальности, то по решению вуза ему засчитывается наивысший результат (100 баллов) за ЕГЭ по соответствующему предмету, а право на льготу сохраняется в течение 4-х лет.

В данный момент Всероссийская олимпиада школьников по физике проходит в Казани, где наш регион представляет ученица 21 гимназии Тюмени Елизавета Арцер, а в Архангельске Артем Голубев и Андрей Ляпин демонстрируют свои знания истории. Всего на всероссийском этапе олимпиады Тюменскую область представят 28 школьников, пишет "Мегaтюмень".